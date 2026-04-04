Galatasaray, Trabzonspor karşısında 3. deplasman mağlubiyetini aldı

Galatasaray, Trabzonspor maçıyla birlikte bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 3. mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu yenilgilerin hepsini deplasmanda yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Ligde 1 maçı eksik olan Aslan, 64 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, bu maçla birlikte ligdeki 3. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar ligde daha önce Kocaelispor ve Konyaspor ile dış sahada oynadığı mücadelelerini kaybetmişti. - İSTANBUL