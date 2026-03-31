Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük aranın ardından sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, yarın maçın hazırlıklarına devam edecek.