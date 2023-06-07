Galatasaray transfer yasağıyla karşı karşıya! Kasaya 30 Haziran'a kadar 500 milyon lira girmesi lazım - Son Dakika
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Galatasaray transfer yasağıyla karşı karşıya! Kasaya 30 Haziran'a kadar 500 milyon lira girmesi lazım

07.06.2023 11:09

Galatasaray, 500 milyon lira nakit bulamaz ve haziran ayı ödemelerini gerçekleştiremezse önümüzdeki yaz transfer yasağıyla karşı karşıya kalabilir.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sıcak para arayışına girdi. Sarı-kırmızılılar olası bir yaptırımla karşı karşıya kalmamak için 30 Haziran'a kadar birçok ödemeyi yapmak zorunda.

500 MİLYON LİRAYA İHTİYAÇ VAR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Galatasaray'a futbolcuların maaşları, takımdan giden eski oyuncular ve profesyonellerin gecikmiş ödemeleri için 500 milyon liraya ihtiyaç var.

TORRENT VE PULGAR'A ÖDEME YAPILMALI

Galatasaray, 30 Haziran'a kadar Domenec Torrent ve ekibine 2.6 milyon euro, Erick Pulgar için ise 450 bin euro ödeme yapmak zorunda. Sarı-kırmızılılar bu ödemeyi yapmaması durumunda önümüzdeki yaz transfer döneminde transfer yasağıyla karşı karşıya kalabilir.

YORUMLAR (2)
  • Emir Emir: GS PARASIZLIĞA ALIŞIK,ESKİDEN FUTBOLCULAR BEDAVA OYNUYORUZ ALGISI İLE HERKESE FAKİR FUKARA EDEBİYATI YAPARLARDI,BU SENEDE BİRİLERİ HASTA MORAL OLSUN MAÇ KAZANALIM EDEBİYATI İLE RAKİPLERİ KAMUOYUNU ÖYLE UYUTTULAR,YENİ MAĞDUR FUKARA EDEBİYATI VERSİYONUNU BEKLİYORUZ. Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: başkan bir IBAN numarası yolla, hallederiz, canını sıkma, sen yapacağını yaptın zaten...şampiyonluğunuz kutlu olsun. Cevap Yaz 49 6 Yayından Kaldır
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Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray transfer yasağıyla karşı karşıya! Kasaya 30 Haziran'a kadar 500 milyon lira girmesi lazım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray transfer yasağıyla karşı karşıya! Kasaya 30 Haziran'a kadar 500 milyon lira girmesi lazım - Son Dakika
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