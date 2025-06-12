Galatasaray yönetimi transferde firene basmak istemiyor. Leroy Sane hamlesinin ardından görüşmelere devam eden sarı-kırmızılılar, Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için resmi teklifini iletti.
Inter'in ise Hakan'ın satışı konusunda kapıyı tamamen kapatmadığı ve yıldız orta saha oyuncusu için 40 milyon euro bonservis belirlediği ifade edildi. Inter'in, Hakan'ın ayrılık ihtimaline karşılık şimdiden milli yıldız yerine alternatifleri de belirlediği vurgulandı. Ekol TV'de yer alan habere göre, Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi.
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e resmi teklifini iletti. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Milli futbolcu, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler - Son Dakika
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