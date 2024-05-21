Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklara başladı

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Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü kümede kalma mücadelesi veren TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak lider Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Geniş alanda rondo ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanda dört takımlı turnuva yapıldı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.