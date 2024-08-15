Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçı için Konya'ya gitti

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Konya'ya gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan Konya'ya hareket eden kafilede, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yanı sıra transfer görüşmelerini sürdüren Wilfried Zaha ile Sergio Oliveira yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un Konya kafilesine dahil ettiği isimler şöyle:

"Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Derrick Köhn, berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı."

"Başarıya ulaşmak istiyorlarsa bizi izlesinler"

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, rakipleri Fenerbahçe'nin kendileri hakkında sosyal medya üzerinden algı çalışması yaptığını ileri sürdü.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun hakemlere ilişkin açıklamasına yorum yapmak istemediğini belirten Yazgan, "Icardi'nin direkt ona bir cevap verdiğini düşünmüyorum. Bir soru üzerine kendi hissiyatını paylaşmıştır. Diğer taraftan geçen seneyi stadımızda çirkin bir provokasyonla tamamlamışlardı. Bu sürede özellikle sosyal medyadaki trolleri vasıtasıyla birtakım çalışmalar başlattılar. Akabinde yine içlerindeki birtakım isimler ciddi algılar üzerine oynuyorlar." diye konuştu.

Rakiplerinin başarıya kolay yoldan ulaşmak adına böyle davrandığını iddia eden Yazgan, şöyle devam etti:

"Öyle sanırım ki bunu kolay yoldan başarıya ulaşmak için yapıyorlar ancak kimsenin unutmaması gereken bir şey var. Başarı emektir ve her zaman da öyle olacaktır. Geçen sene de öyleydi, bundan sonra da öyle olacak. Geçen sene çıkardıkları yangınlara su yerine odun atmayı tercih etmişlerdi. Benim onlara tavsiyem bu alışkanlıklarından vazgeçmeleri, bunları bırakmaları. Gerçekten başarıya ulaşmak istiyorlarsa bizi izlesinler. Belki izleyerek bir şeyler öğrenebilirler. Konya'ya giderken Mevlana'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Diyor ki Mevlana, 'Ne kadar gayret göstersen, ne kadar iltifat etsen, ne yaparsan yap ne teraziyi ne de aynayı yanıltamazsın.' Biz Galatasaray'ız, aynaya bakarız. Yani önce kendimize bakarız sonra da zirveye oynarız. Herkese de tavsiyem önce aynaya bakmaları, sonra bizim gibi zirveye oynamaya gayret etmeleri."

Geçtiğimiz sezonu Konya deplasmanıyla tamamladıklarını ve şampiyon olduklarını hatırlatan Yazgan, "Bu sefer şansımıza deplasmana Konyaspor ile başlıyoruz. Diliyorum geçen sene gösterdiğimiz başarıyı aynı şekilde gösteririz ve sezon sonunda da her zaman söylediğimiz gibi şampiyon olarak tamamlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Konyaspor'u geçen hafta izlediğini ve teknik direktör Ali Çamdalı'nın dirençli bir takım oluşturduğunu aktaran Yazgan, kadroda olmayan oyuncular ve deplasman tribün fiyatlarının pahalılığına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Heyecanla, merakla yarın akşamı bekliyoruz. Takımımız hazır, Davinson'un sakatlığından herkes haberdar. Dileriz en kısa zamanda aramıza katılır. Sakatlığını hızlıca atlatacağını umuyoruz. Zaha'nın bir transfer süreci var. Hocayla görüştüğünde bu haftayı da dinlenerek geçirmesini doğru buldu. Onun dışında tam takımız. Bir küçük bizi üzen bir şey oldu. Umarım bu Anadolu takımlarında bir alışkanlık haline gelmez. 1812 lira gibi bir ücret belirlemişler deplasman tribünü için. TFF'nin aldığı bir karar var uzun yıllardır. Normal bilet fiyatının yüzde 30'undan fazla olamıyor bu biletlerin fiyatı. Anadolu takımları bundan sonraki süreçte biraz daha özen gösterirlerse iyi olur. Konya'ya gittiğinizde civar illerden gelen Galatasaray sevdalıları takımlarıyla kavuşmaya geliyor. Onlara bu anlamda problem çıkartmazsak daha iyi olur. Emin olun Bayern Münih'te bile bundan ucuz rakamlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer Konya böyle bir karar almış ama bundan sonraki süreçte buna özen gösterirlerse memnun oluruz."

Eray Yazgan, Icardı'nin kulübü icraya verdiğine ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Icardi dünyada bir marka ve çok ciddi de bir şirket aynı zamanda. Muhasebecisi, avukatı ve menajerleri var. Onların ciddi görevleri var, bunların arasında da günü gelen ödemeyi muhatabına anımsatmak var. Bize '22 Ağustos'a kadar şöyle bir ödemeniz var' diye bir anımsatma mesajı geldi. Nitekim Avrupa'ya giden takımlar senede 4 defa borçsuzluk evrakı alıyorlar. Sporcunuza, menajere, kulüplere borcunuz olmayacak demek. 30 haziranda biz bunu geçmişiz, böyle bir şey olsa geçebilir miyiz? Geçemeyiz. O bir anımsatma, nitekim 22 Ağustos'a kadar bunun ödemesi yapılacak. 23 Ağustos'ta ödeme yapmazsak o zaman bir sorun var diyebiliriz ama bugün itibarıyla öyle bir sorun yok."

Yazgan, 12 olan Sportif A.Ş yönetim üye sayısını 16'ya çıkaracaklarını ve SPK'nın kararını beklediklerini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu koca yapıları daha az ekiplerle yönetmek kolay değil. Bu süreç devam ediyor. Bu süreç devam ederken SPK'den gelecek yoruma saygılıyız ama biz bu süreçte resmi olarak olmasa da fiili olarak geçmiş hafta yaptığımız yönetim kurulunda bir görev dağılımı yaptık. Kim ne işle uğraşacak bunların çalışmasını yaptık. Niyazi Yelkencioğlu kulüp tarafında sponsorluklardan sorumlu. Onu sponsorluklardan sorumlu koordinatör yönetici gibi konumlandırdık. Muhtemelen Sportif AŞ yönetim kurulumuzda olacak Dikran Gülmezgil finans ve nakit akışlarından sorumlu olarak çalışacak. A takımdan sorumlu başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, altyapı ve tesislerden sorumlu Maruf Güneş, kulüpteki 2. başkanımızı UEFA, TFF ve Kulüpler Birliğinden sorumlu başkan vekili olarak atadık. Abdullah Kavukçu'yu da mağazacılıktan ve yeni işlerle ilgili işbirlikleriyle alakalı başkan vekili olarak atadık. Onlar, mevcut yönetim içerisinden yeterli olmazsa tüm Galatasaraylılardan altlarına bir ekip kuracaklar ve gaza basıp devam edecekler. Bu resmi görevlendirme değil, resmi olan SPK onayı ve genel kurul sonrası olacak ama bizim kaybedecek daha fazla vaktimiz olmadığı için fiili olarak böyle bir karar aldık ve çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yeni Şampiyonlar Ligi formatının kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Yazgan, sözlerini takımdan ayrılması gündemde olan futbolculara ilişkin açıklamayla sonlandırdı:

"Kerem geçen hafta kadromuzdaydı, girdikten sonra verdiği katkıyı gördünüz, Köhn de vardı. Hem oyuncunun hem de bizim tatmin olacağımız, mutlu bir ortam hazırlanması lazım. Kerem bizim kardeşimiz, evladımız, kaptanımız. Bu insanların da kabul edebileceği, tatmin olacağı bir takım gelişmeler olması lazım ki biz de oyuncu da bunu kabul etsin ve önümüze bakalım ve transfer süreçleri neticelensin. Zaha da tıpkı Icardi gibi bir marka. Onlar da ince eleyip sık dokuyan hukukçu, menajer ve finansçılarla çalışıyorlar. Görüşmeler sürdürülüyor neticelenirse neticelenir, neticelenmezse Zaha bizim geçen sene faydalandığımız, bu sene de faydalanmayı umut ettiğimiz bir oyuncu. Ne mutlu ki ikame edecek oyuncularımız var. Aynı formu gösterecek oyuncularımız var. Biz bunun keyfini yaşıyoruz, kadro planlaması dediğimiz şey zaten tam olarak bu."