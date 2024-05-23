Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.