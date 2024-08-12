Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanlarla maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

12.08.2024 22:57
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idman, topa sahip olma ve 4'e 4 oyun çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla 16 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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