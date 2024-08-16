Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 Yendi

Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tosunluoğlu, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 88 Emrehan Gedikli), N'dao (Dk. 72 Prip), Aleksic (Dk. 77 Melih İbrahimoğlu), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Cikhalleshi), Umut Nayir
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Dubois (Dk. 89 Berkan Kutlu), Torreira, Sara (Dk. 65 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz (Dk. 89 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 82 Batshuayi), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Jelert), Icardi
Goller: Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 59 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 45 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 69 Kerem Demirbay (Galatasaray), Dk. 79 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.
59. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
76. dakikada geriden oyun kurmaya çalışan Konyaspor defansından baskıyla topu kapan Torreira, Kerem Aktürkoğlu'na pas verdi. Bu oyuncunun pasında Icardi'nin ağlara gönderdiği gol, VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı.
Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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