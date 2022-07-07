Galatasaray, Turgay Şeren'i andı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in 6. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajda, "Kulübümüzün efsanesi, unutulmaz kalecimiz, teknik direktörümüz, Türk futbolunun 'Berlin Panteri' Turgay Şeren'i aramızdan ayrılışının altıncı yılında, sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Mesajda, 7 Temmuz 2016'da 84 yaşında yaşamını yitiren Şeren'in hayatı hakkında bilgilere de yer verildi.
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