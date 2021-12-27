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Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahne alıyor - Son Dakika

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahne alıyor

27.12.2021 09:59
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahne alıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne maçta forma giyemeyecek.

Kupaya üçüncü turda başlayan Altaş Denizlispor, bu turda Gema Polimer Şile Yıldızspor, dördüncü turda da Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı.

Galatasaray kupayı en fazla kazanan takım

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde Aytemiz Alanyaspor'a elendi.

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Türkiye Kupası, Galatasaray, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahne alıyor - Son Dakika Spor


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