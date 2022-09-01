Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor - Son Dakika
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Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor

01.09.2022 16:02

Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız golcüsü Mauro Icardi, Aslan olmaya artık çok yakın. Fransız ekibinin transfere onay vermesi halinde Galatasaray'a imza atması beklenen Arjantinli futbolcunun sarı-kırmızılılardan yıllık 3 milyon euro maaş ve 1 milyon euro başarı bonusu alacağı konuşuluyor.

Mertens, Torreira ve Seferovic gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain forması giyen Mauro Icardi transferinde mutlu sona çok yakın.

ICARDI'NİN MAAŞININ BÜYÜK KISMINI PSG ÖDEYECEK

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Mauro Icardi transferi için futbolcu ve kulübü Paris Saint-Germain ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Fransız ekibi, Arjantinli golcünün 8 milyon euroluk maaşının 5 milyonluk kısmını ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

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SATIN ALMA OPSİYONU BÜYÜK OLASILIKLA OLMAYACAK

Galatasaray'ın ise 29 yaşındaki santrfora yıllık 3 milyon euro maaş ve 1 milyon euro başarı bonusu vermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Icardi'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunmama ihtimali de oldukça yüksek.

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Son Dakika Spor Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor - Son Dakika


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