Galatasaray ve Eyüpspor 2-2 Berabere Kaldı

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(İSTANBUL) - Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftası'nda konuk ettiği Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da Rams Park Stadyumu'nda başlayan karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı.

Emre Akbaba'nın 13. dakikada attığı golle Eyüpspor, Galatasaray karşısından 1-0 öne geçti. 45 artı 5'te Barış Alper Yılmaz'ın golüyle Galatasaray durumu 1-1'e getirdi. 47. dakikada Roland Sallai'nin golüyle Galatasaray skoru 2-1 yaptı. 71. dakikada Prince Obeng Ampem'in golüyle Eyüpspor beraberliği yakaladı ve durumu 2-2 yaptı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.