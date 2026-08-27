Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rakipleri Belli Oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri kura çekimi ile belirlendi.
Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri Monaco'da yapılan kura çekimiyle belli oldu. Kura çekimini eski Fransız futbolcu Thierry Henry ile eski İspanyol futbolcu David Villa gerçekleştirdi. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de netleşti.
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki karşılaşacağı takımlar; Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK Atina (D) oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri ise; Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shakhtar (D), Villareal, Slavia Prag, LASK Linz (D) olarak belirlendi.
Devler Ligi'nde 4 maçını evinde 4 maçını deplasmanda oynayacak takımlar, 8 maç sonunda 36 takım arasında ilk 8'de yer alması halinde direkt olarak son 16 turuna çıkacak. Lig aşamasını 9 ila 24. sırada bitiren ekipler ise son 16 play-off turu oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç takvimi şu şekilde:
1. hafta: 8/10 Eylül
2. hafta: 13/14 Ekim
3. hafta: 20/21 Ekim
4. hafta: 3/4 Kasım
5. hafta: 24/25 Kasım
6. hafta: 8/9 Aralık
7. hafta: 19/20 Ocak 2027
8. hafta: 27 Ocak 2027
Lig aşamasının ardından finale kadar uzanan turların tarihleri ise şöyle:
Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027
Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek final: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarı final: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027
Final: 5 Haziran 2027
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