Galatasaray ve Konyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Galatasaray ve Konyaspor Berabere Kaldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

27.02.2025 22:01
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- Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kerem Demirbay'ın plase vuruşunu kaleci Deniz Ertaş oyun alanına çeldi.

61. dakikada gelişen Konyaspor atağında Aleksic'ten aldığı pasla yay içerisinde meşin yuvarlakla buluşan Bjorlo'nun rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kaleci Günay kurtardı.

82. dakikada sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Frankowski'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Osimhen'in kale sahasından yaptığı kafa vuruşunu kaleci Deniz kornere çeldi.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hakan Yemişken, Mehmet Salih Mazlum

Galatasaray: Günay Güvenç, Elias Jelert (Eren Elmalı dk. 81), Metehan Baltacı, Carlos Cuesta, Berkan Kutlu (Przemyslaw Frankowski dk. 79), Kerem Demirbay (Eyüp Aydın dk. 79), Kaan Ayhan (Mario Lemina dk. 83), Yunus Akgün (Victor Osimhen dk. 63), Dries Mertens (Barış Alper Yılmaz dk. 79), Yusuf Demir, Ahmed Kutucu

Yedekler: Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Konyaspor: Deniz Ertaş, Nikola Boranijasevic, Josip Calusic, Riechedly Bazoer, Yasir Subaşı, Morten Bjorlo (Uğurcan Yazğılı dk. 90), Emmanuel Boateng (Oğulcan Ülgün dk. 46), Danijel Aleksic (Blaz Kramer dk. 72), Tunahan Taşçı (Louka Prip dk. 58), Melih Bostan (Guilherme dk. 58), Umut Nayir (Marko Jevtovic dk. 71)

Yedekler: Ahmet Daş, Abdurrahman Üresin, Kaan Akyazı, Hamidou Keyta

Teknik Direktör: Recep Uçar

Sarı kartlar: Tunahan Taşçı, Deniz Ertaş, Blaz Kramer (Konyaspor), Yunus Akgün, Okan Buruk (Galatasaray)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray ve Konyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika

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