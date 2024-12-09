İSTANBUL, -
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Ali Serkan, Emlek ,Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı
GALATASARAY: Palmer Jr 14, Livingston 15, Göksenin Köksal 6, Blumbergs 2, Delgado 9, Sadık Emir Kabaca 12, Buğrahan Tuncer 7, Izundu 8, Efianayi 6, Samet Geyik, Cummings
YALOVASPOR BASKETBOL: Johnson 16, Kadir Bayram 14, McConico 6, Sherfield 5, Peterka 7, Hill 10, Egemen Güven 4, Boran Güler 4, Krampelj 3
1'İNCİ PERİYOT: 23 - 13
DEVRE: 40 - 31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66 - 57
Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Yalovaspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 10 sayı farkla 23–13 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip salondan da 79-69 galip ayrılmayı başardı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Yalovaspor'u 79-69 Mağlup Etti - Son Dakika
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