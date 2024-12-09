Galatasaray, Yalovaspor'u 79-69 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Yalovaspor'u 79-69 Mağlup Etti

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yalovaspor'u 79-69 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 23-13 önde tamamladı.

09.12.2024 21:17
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İSTANBUL, -

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Ali Serkan, Emlek ,Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı

GALATASARAY: Palmer Jr 14, Livingston 15, Göksenin Köksal 6, Blumbergs 2, Delgado 9, Sadık Emir Kabaca 12, Buğrahan Tuncer 7, Izundu 8, Efianayi 6, Samet Geyik, Cummings

YALOVASPOR BASKETBOL: Johnson 16, Kadir Bayram 14, McConico 6, Sherfield 5, Peterka 7, Hill 10, Egemen Güven 4, Boran Güler 4, Krampelj 3

1'İNCİ PERİYOT: 23 - 13

DEVRE: 40 - 31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66 - 57

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Yalovaspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 10 sayı farkla 23–13 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip salondan da 79-69 galip ayrılmayı başardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Yalovaspor'u 79-69 Mağlup Etti - Son Dakika

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