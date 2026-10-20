Galatasaray yarın Lille deplasmanında, sakatlığı bulunan Leao kadroya alınmadı - Son Dakika
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Galatasaray yarın Lille deplasmanında, sakatlığı bulunan Leao kadroya alınmadı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında yarın deplasmanda Lille ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sakatlığı nedeniyle Portekizli futbolcu Rafael Leao kadroda yer almazken, mücadele TSİ 19.45'te Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan paylaşımdaki kamp kadrosunda, Portekizli futbolcusu Rafael Leao sakatlığı nedeniyle yer almadı.

Fransa'daki Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak maçta Galatasaray, yarın TSİ 19.45'te Lille ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina.

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiRafael LeaoGalatasarayLilleSporSon Dakika

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