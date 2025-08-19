Galatasaray yeni Muslera'sını Portekiz'de buldu - Son Dakika
Galatasaray yeni Muslera'sını Portekiz'de buldu

Galatasaray yeni Muslera\'sını Portekiz\'de buldu
19.08.2025 10:41
Galatasaray, kaleci arayışlarını Portekiz'deki Porto takımında sürdürüyor. Manchester City'nin file bekçisi Ederson'da mutlu sona henüz ulaşamayan sarı kırmızılılar, Porto'da forma giyen Diogo Costa'ya 20 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Eğer Ederson transferi gerçekleşmezse, Galatasaray'ın birinci alternatifi Diogo Costa olacak.

Takımdan ayrılan yıldız kaleci Muslera'nın yerine bomba bir isim getirmeye çalışan Süper Lig devi Galatasaray, Porto'da forma giyen Diogo Costa için 20 milyon euro vebonuslar içeren bir teklifte bulundu.

EDERSON'UN ALTERNATİFİ BULUNDU

Sarı-kırmızılılarda birinci hedef Manchester City'nin file bekçisi Ederson'du. Brezilyalı kaleci ile her konuda anlaşan Aslan, Manchester City'e takıldı. City'nin istediği bonservis ücretine yanaşmayan sarı kırmızılılar başka alternatiflere yöneldi.

Galatasaray yeni Muslera'sını Portekiz'de buldu

40 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

Sky Sport'un haberine göre;Galatasaray, Diogo Costa için Porto'ya 20 milyon euro + bonuslar içeren resmi teklif yaptı. Ederson olmazsa ilk alternatifi Diogo Costa olacak. Porto'da forma giyen Diogo Costa'nın 40 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Portekizli eldiven, geride kalan sezonda çıktığı 43 maçta kalesinde toplam 45 gol gördü ve 19 maçta da kalesini gole kapamayı başardı.

