Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma, koşu, pas çalışması ve takım turnuvasıyla tamamlandı. Galatasaray Futbol Takımı, yarın Avusturya'ya ikinci etap kamp çalışmaları için gidecek.

21.07.2024 21:59
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Koşu ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın ikinci etap kamp çalışmaları için yeniden Avusturya'ya gidecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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