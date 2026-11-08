Galatasaray yoğun fikstürde 8 maçta 7 galibiyet alıp 28 puanla zirveyi garantiledi

Galatasaray yoğun fikstürde 8 maçta 7 galibiyet alıp 28 puanla zirveyi garantilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, 9 Ekim'de başlayıp 7 Kasım'da sona eren 30 günlük dönemde 5'i lig, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 8 maça çıkıp 7 galibiyet aldı. Galatasaray son 5 lig maçını kazanarak 28 puanla 11. haftayı lider bitirmeyi garantiledi; tek yenilgisini Barcelona'ya 4-1 kaybetti.
Galatasaray, geride bıraktığı 30 günlük zorlu fikstürden mutlu bir şekilde çıktı.
Bir önceki milli takım arasına 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetiyle buruk giren sarı-kırmızılılar, bu ara öncesinde ise istediği sonuçları aldı.
Trendyol Süper Lig'de 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçla başlayan ve dünkü Amed Sportif Faaliyetler'e karşı alınan 4-3'lük galibiyetle sona eren süreçte sarı-kırmızılı ekip, 5'i ligde ve 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıktı.
Söz konusu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, ayrıca geride kalan 8 karşılaşmada 21 kez ağları sarsarken, 11 golü kalesinde gördü.
Bu dönemde ortalama 4 günde 1 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılı takım, yoğun maç temposuna rağmen başarılı bir performans ortaya koydu.
Ligde yeniden en üst sıraya yükseldi
Galatasaray, geride kalan son 5 Süper Lig maçının hepsini kazanarak, Amed Sportif Faaliyetler'den liderliği devraldı.
Ligin 6. haftasında Trabzonspor'a kaybettiği maçın ardından ikinci sıraya gerileyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 lig mücadelesini de kazanarak 28 puanla 11. haftayı en üst sırada bitirmeyi garantiledi.
Tek mağlubiyeti Barcelona'ya karşı
Galatasaray, bu süreçte tek mağlubiyetini İspanya devi Barcelona'ya karşı yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Barcelona'ya 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 4 lig ve 2 Avrupa kupası müsabakasını kazanarak 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Fenerbahçe'yi derbide yendi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında galip gelerek, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.
Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden sarı-kırmızılılar, Nijeryalı Victor Osimhen'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
İki önemli Şampiyonlar Ligi galibiyeti elde etti
Sarı-kırmızılılar, bu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste çıktığı iki önemli maçtan galip ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde sonraki turlara kalmak için yaz transfer döneminde güçlü bir kadro kuran Galatasaray, organizasyondaki ilk iki maçında Portekiz ekibi Sporting'e 3-1, Barcelona'ya da 4-1 yenildi.
Galatasaray, sonrasında Fransa ekibi Lille'i deplasmanda 4-2 ve Almanya temsilcisi Stuttgart'ı da iç sahada 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanı hanesine yazdırdı.
3 maçta kalesini gole kapadı
Galatasaray, son 30 günde çıktığı 8 maçın 3'ünde kalesinde gol görmedi.
Sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Gençlerbirliği, TÜMOSAN Konyaspor ve Stuttgart müsabakalarında rakiplerine gol izni vermedi.
3 oyuncu ilk 11'in vazgeçilmezi oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geride kalan 8 resmi maçta üç oyuncusunu da hep ilk 11'de başlattı.
Tecrübeli teknik adam, söz konusu maçlarda Rus Aleksey Batrakov'a, Kolombiyalı Davinson Sanchez'e ve milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a hep ilk 11'de şans verdi.
Bu süreçte Batrakov öne çıktı
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, bu dönemdeki performansıyla taraftarların beğenisini topladı.
Son 8 resmi maçta da forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Genç oyuncu, bu gollerin 4'ünü Şampiyonlar Ligi'nde, 2'sini ise Süper Lig'de attı.
Galatasaray'ın performansı
Galatasaray'ın söz konusu 30 günlük dönemde çıktığı 8 maçın sonuçları şu şekilde:
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|09.10.2026
|Süper Lig
|Galatasaray-Kasımpaşa
|3-1
|13.10.2026
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Barcelona
|1-4
|17.10.2026
|Süper Lig
|Gençlerbirliği-Galatasaray
|0-1
|21.10.2026
|Şampiyonlar Ligi
|Lille-Galatasaray
|2-4
|26.10.2026
|Süper Lig
|Galatasaray-Fenerbahçe
|2-1
|30.10.2026
|Süper Lig
|TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray
|0-4
|03.11.2026
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Stuttgart
|2-0
|07.11.2026
|Süper Lig
|Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler
|4-3
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