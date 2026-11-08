Galatasaray yoğun fikstürde 8 maçta 7 galibiyet alıp 28 puanla zirveyi garantiledi

Galatasaray, geride bıraktığı 30 günlük zorlu fikstürden mutlu bir şekilde çıktı.

Bir önceki milli takım arasına 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetiyle buruk giren sarı-kırmızılılar, bu ara öncesinde ise istediği sonuçları aldı.

Trendyol Süper Lig'de 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçla başlayan ve dünkü Amed Sportif Faaliyetler'e karşı alınan 4-3'lük galibiyetle sona eren süreçte sarı-kırmızılı ekip, 5'i ligde ve 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıktı.

Söz konusu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, ayrıca geride kalan 8 karşılaşmada 21 kez ağları sarsarken, 11 golü kalesinde gördü.

Bu dönemde ortalama 4 günde 1 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılı takım, yoğun maç temposuna rağmen başarılı bir performans ortaya koydu.

Ligde yeniden en üst sıraya yükseldi

Galatasaray, geride kalan son 5 Süper Lig maçının hepsini kazanarak, Amed Sportif Faaliyetler'den liderliği devraldı.

Ligin 6. haftasında Trabzonspor'a kaybettiği maçın ardından ikinci sıraya gerileyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 lig mücadelesini de kazanarak 28 puanla 11. haftayı en üst sırada bitirmeyi garantiledi.

Tek mağlubiyeti Barcelona'ya karşı

Galatasaray, bu süreçte tek mağlubiyetini İspanya devi Barcelona'ya karşı yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Barcelona'ya 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 4 lig ve 2 Avrupa kupası müsabakasını kazanarak 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Fenerbahçe'yi derbide yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında galip gelerek, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden sarı-kırmızılılar, Nijeryalı Victor Osimhen'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İki önemli Şampiyonlar Ligi galibiyeti elde etti

Sarı-kırmızılılar, bu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste çıktığı iki önemli maçtan galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde sonraki turlara kalmak için yaz transfer döneminde güçlü bir kadro kuran Galatasaray, organizasyondaki ilk iki maçında Portekiz ekibi Sporting'e 3-1, Barcelona'ya da 4-1 yenildi.

Galatasaray, sonrasında Fransa ekibi Lille'i deplasmanda 4-2 ve Almanya temsilcisi Stuttgart'ı da iç sahada 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanı hanesine yazdırdı.

3 maçta kalesini gole kapadı

Galatasaray, son 30 günde çıktığı 8 maçın 3'ünde kalesinde gol görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Gençlerbirliği, TÜMOSAN Konyaspor ve Stuttgart müsabakalarında rakiplerine gol izni vermedi.

3 oyuncu ilk 11'in vazgeçilmezi oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geride kalan 8 resmi maçta üç oyuncusunu da hep ilk 11'de başlattı.

Tecrübeli teknik adam, söz konusu maçlarda Rus Aleksey Batrakov'a, Kolombiyalı Davinson Sanchez'e ve milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a hep ilk 11'de şans verdi.

Bu süreçte Batrakov öne çıktı

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, bu dönemdeki performansıyla taraftarların beğenisini topladı.

Son 8 resmi maçta da forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Genç oyuncu, bu gollerin 4'ünü Şampiyonlar Ligi'nde, 2'sini ise Süper Lig'de attı.

Galatasaray'ın performansı

Galatasaray'ın söz konusu 30 günlük dönemde çıktığı 8 maçın sonuçları şu şekilde:

Tarih Organizasyon Maç Skor 09.10.2026 Süper Lig Galatasaray-Kasımpaşa 3-1 13.10.2026 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Barcelona 1-4 17.10.2026 Süper Lig Gençlerbirliği-Galatasaray 0-1 21.10.2026 Şampiyonlar Ligi Lille-Galatasaray 2-4 26.10.2026 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 30.10.2026 Süper Lig TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray 0-4 03.11.2026 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Stuttgart 2-0 07.11.2026 Süper Lig Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler 4-3

Kaynak: AA