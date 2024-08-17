Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu: 'VAR çağırması ile gol iptal edildi anlamış değiliz' - Son Dakika
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu: 'VAR çağırması ile gol iptal edildi anlamış değiliz'

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu: \'VAR çağırması ile gol iptal edildi anlamış değiliz\'

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Konyaspor galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, 'Fiziksel bir temasın bile olmadığı çok net bir şekilde bizim oyuncumuzun temas ettiği bir topa nasıl bir VAR çağırması ile gol iptal edildi anlamış değiliz' dedi.

17.08.2024 00:09
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Konyaspor galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Fiziksel bir temasın bile olmadığı çok net bir şekilde bizim oyuncumuzun temas ettiği bir topa nasıl bir VAR çağırması ile gol iptal edildi anlamış değiliz" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Ligi'nin 2. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, her iki takımı da tebrik etti. Hatipoğlu, "Öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum. Sezon başı için maçlar zor olur. Hazırlıklar henüz tamamlanmış kadrolar kurulurken güzel bir lig maçı izledik. Hem kendi takımızı aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularımızı, teknik heyetimizi ve özellikle de taraftarımızı kutluyorum. Taraftarlarımız bu gece çok iyiydi her zaman olduğu gibi. Aynı zaman da Konyaspor çok iyi bir takım. İlk maçta kazanmışlardı bugün de iyi mücadele ettiler. Sonuçta biz kazandık her iki takımı da kutluyorum. Konya bizim için özel bir yer. Geçen sene buradan şampiyon dönmüştük. Bugün de galibiyetle ayrıldığımız için de son derece mutluyum" şeklinde konuştu.

"VAR çağırması ile gol iptal edildi anlamış değiliz"

VAR incelemesin ardından iptal edilen gol hakkında da konuşan Hatipoğlu, "Bugün çok genç bir hakemin iyi yönettiği bir maçta VAR'dan bir müdahale ile bence hakemin performansına gölge düşürüldü. VAR'daki hakem kardeşimiz bu sezon atletik performans testlerini geçemediği için VAR'a atanmış. Ama inanıyorum ki sadece atletik performans testlerini değil VAR ile alakalı bir teste tabii tutulsa onu da geçemeyecek bir hakem. Hiç akıl almayacak bir şekilde bu pozisyon iptal edildi. VAR'ın müdahalesinin hiç gerekmediği bir pozisyon. Defalarca izledik ne var diye. Fiziksel bir temasın bile olmadığı çok net bir şekilde bizim oyuncumuzun temas ettiği bir topa nasıl bir VAR çağırması ile gol iptal edildi anlamış değiliz. Federasyon başkanımız sezon başında VAR hakemlerinin hata yapma lüksleri yok demişti. Bende burada federasyon başkanımızın bu VAR hakemi ile ilgili yaptırımlarını ve düşüncelerini merakla bekliyorum. Takipçisi olacağız" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu: 'VAR çağırması ile gol iptal edildi anlamış değiliz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu: 'VAR çağırması ile gol iptal edildi anlamış değiliz' - Son Dakika
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