Galatasaray, Young Boys maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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