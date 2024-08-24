Galatasaray, Young Boys maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Young Boys maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda taktik çalışmalar yapıldı.

24.08.2024 21:26
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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