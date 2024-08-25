Galatasaray, Young Boys maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera da takımla beraber çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.

Young Boys ile oynanan ilk maçta sakatlığından dolayı oyundan çıkmak zorunda kalan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da takımla beraber çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL