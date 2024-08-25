Galatasaray, Young Boys maçı için hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 27 Ağustos Salı günü İsviçre'nin Young Boys ekibini konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Topla ısınmayla başlayan, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, hücum organizasyonlarıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın akşam yapacağı çalışmayla Young Boys karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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