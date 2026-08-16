Galatasaray\'dan Alexander Sörloth sürprizi! İstediği maaş belli oldu

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından hücum hattına yapılacak takviye için çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin forvet transferi için çalışmalarını hızlandırdığı ve listesinde 5 futbolcunun bulunduğu belirtildi.

SÖRLOTH SÜRPRİZİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iyi ve tecrübeli bir santrfor transfer edilmesini istiyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Norveçli golcünün de Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.

10-12 MİLYON EURO MAAŞ İSTEDİ

Transfer görüşmelerinde Sörloth'un talep ettiği ücret de ortaya çıktı. 30 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan 10-12 milyon euro arasında maaş istediği öğrenildi.

ATLETICO MADRID'DEKİ DURUMU BEKLENİYOR

Galatasaray'ın Sörloth transferi konusunda henüz somut bir adım atmadığı ve Norveçli futbolcunun Atletico Madrid'deki geleceğinin netleşmesini beklediği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların Icardi sonrası hücum hattına tecrübeli ve fizik gücü yüksek bir santrfor kazandırmak istediği, Sörloth'un da bu profile uygun adaylardan biri olduğu belirtildi.

GEÇEN SEZON 20 GOL ATTI

Alexander Sörloth, geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 54 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 26'sında ilk 11'de görev alan Norveçli futbolcu, toplam 2 bin 816 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.