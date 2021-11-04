Galatasaraylı kaleci Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkma yolunda önemli bir fırsatı teperek Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Fernando Muslera, "Hala lideriz, hala her şey bizim elimizde" derken Lokomotiv Moskovalı futbolculara tepki gösterdi.

"HALA LİDERİZ, HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

Maçı değerlendiren Muslera "3 puan parolasıyla çıktık. Kazanacak fırsatları yakaladık. Şans ayağınıza geldiğinizde fırsatları değerlendirmelisiniz. Değerlendiremedik. Beraberlik golünü buldular. 1 puan rakibe yarıyormuş gibi vakit geçirdiler. Son dakikaya kadar kazanmak için mücadele ettik. Hala lideriz, hala her şey bizim elimizde" dedi.

"1 ANLIK KONSANTRASYON KAYBI CEZALANDIRILABİLİYOR"

Fernando Muslera ayrıca "Bu tip seviyelerde pozisyon geldiği zaman mutlaka rakibi cezalandırmak lazım. Defansif olarak da konsantrasyon maksimum olmalı. 1 anlık konsantrasyon kaybı cezalandırılabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bu konuya daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.