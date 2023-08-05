Galatasaraylı Zaniolo'dan transfer haberlerine yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaraylı Zaniolo'dan transfer haberlerine yalanlama

05.08.2023 22:52

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Zaniolo'nun Zalgiris ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı öncesi kadrodan çıkarılması transfer iddialarını güçlendirdi. Juventus ve Suudi Arabistan kulüplerinin teklif yaptığı iddiaları yalanlanırken, Zaniolo'nun Galatasaray'da kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcu Zaniolo'nun Zalgiris ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı öncesi kadrodan çıkarılması transfer olacağı iddialarını güçlendirdi. 24 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

OKAN BURUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Okan Buruk, maça çıkmadan önce katıldığı basın toplantısında Zaniolo'nun son taktik provada kasığında ağrı hissettiği için oynamadığını, birkaç gün içinde takıma dahil olmasını beklediğini açıkladı.

KULÜP İDDİALARI YALANLADI

Juventus'un Zaniolo için Galatasaray'a 23 milyon euroluk teklif yaptığı, oyuncunun da tedbir amaçlı bekletildiği ileri sürüldü. Daha sonra teklifin Suudi Arabistan kulüplerinden geldiği ifade edildi. Galatasaray cephesinin ise serbest kalma bedeli olan 35 milyon Euro'dan aşağı bir rakama Zaniolo'yu kesinlikle bırakmayacağı bildirildi. Ancak kulüp yetkililerine göre bu teklifler tamamen bir iddiadan ibaret.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUM"

Galatasaraylı yöneticilerle bir araya gelen İtalyan yıldızın, "Gündemimde transfer yok. En azından bu sezon da burada kalıp, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Nicolo Zaniolo'ya Arabistan'dan Yıllık 30 Milyon Euro Teklif Nicolo Zaniolo'ya Arabistan'dan Yıllık 30 Milyon Euro Teklif

Nicolo Zaniolo, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı Zaniolo'dan transfer haberlerine yalanlama - Son Dakika


Son Dakika
22:37 Galatasaraylı Zaniolo'dan transfer haberlerine yalanlama
22:33 Zaniolo'dan taraftarın yüreğine su serpecek açıklama: Galatasaray'da kalıyorum
22:00 Messi'den imza alan temizlik görevlisi işten atıldı
21:56 Messi, temizlik görevlisini ekmeğinden etti
21:05 Merve Boluğur yine sosyal medyayı salladı! Başını örtüp göbeğini açtı
21:01 Merve Boluğur yine sosyal medyanın gündeminde! Başını örtüp göbeğini açtı
20:56 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
20:54 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "Tahıl Koridoru" diplomasisi: Ukraynalı ve ABD'li mevkidaşları ile görüştü
20:38 Kılıçdaroğlu, çeyrek altının fiyatını yanlış söyledi
20:34 Kılıçdaroğlu'ndan Erzincan mitinginde hesap hatası: Bugün çeyrek altın 6 bin 749 lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2023 23:07:33. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaraylı Zaniolo'dan transfer haberlerine yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement