Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı sahasında 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Gaziantep FK'da oyuna 79. dakikada giren Furkan Soyalp, 81. dakikada topu orta saha yuvarlağında kontrol etti. Muslera'nın önde olduğunu gören Furkan, orta sahadan yaptığı vuruşla kaleci Fernando Muslera'yı avladı. Galatasaray taraftarları Furkan Soyalp'ın orta sahadan attığı golü alkışladı.
İşte o gol;
Son Dakika › Spor › Galatasaraylılar bile alkışladı! Furkan Soyalp, Muslera'yı orta sahadan avladı - Son Dakika
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