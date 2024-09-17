Galatasaraylılar bile alkışladı! Furkan Soyalp, Muslera'yı orta sahadan avladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaraylılar bile alkışladı! Furkan Soyalp, Muslera'yı orta sahadan avladı

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın, Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçta Gaziantep FK futbolcusu Furkan Soyalp, 81. dakikada orta sahadan gol atarak Muslera'yı avladı. Furkan Soyalp'ın attığı gol taraftarlar tarafından alkışlandı.

17.09.2024 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı sahasında 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

ORTA SAHADAN ATTI

Gaziantep FK'da oyuna 79. dakikada giren Furkan Soyalp, 81. dakikada topu orta saha yuvarlağında kontrol etti. Muslera'nın önde olduğunu gören Furkan, orta sahadan yaptığı vuruşla kaleci Fernando Muslera'yı avladı. Galatasaray taraftarları Furkan Soyalp'ın orta sahadan attığı golü alkışladı.

İşte o gol;

Galatasaraylılar bile alkışladı! Furkan Soyalp, Muslera'yı orta sahadan avladı
Görüntü: beIN Sports
Galatasaraylılar bile alkışladı! Furkan Soyalp, Muslera'yı orta sahadan avladı
Görüntü: beIN Sports
Galatasaraylılar bile alkışladı! Furkan Soyalp, Muslera\'yı orta sahadan avladı

Trendyol Süper Lig, Furkan Soyalp, Gaziantep FK, Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylılar bile alkışladı! Furkan Soyalp, Muslera'yı orta sahadan avladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • ferhat eser:
    rakibimde muslera gibi kaleciler eksik olmasın adam gol yemek için doğmuş her türlü yiyor ortadan yandan sağdan soldan 28 48 Yanıtla
  • Can:
    Birazdan boş Ferhat yazar 53 9 Yanıtla
  • Can:
    Ferhat annenin kucağında kal geliyorum 33 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    can senin gibi karaktersiz olmadığım icin kendimle gurur duyuyorum 22 19 Yanıtla
  • Alpi:
    Taytlı jimnastik klübü nün tangalı elemanı yorum yazmışsa doğru yolda Galatasaray 14 15 Yanıtla
  • Murat Saka:
    O göl 3göl değerinde ben e 14 8 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    eziklerin tek tesellisi Antep'in orta saha dan attığı gol :))) 11 9 Yanıtla
  • Halis Gülçek:
    Harbiden bildin can boş ferhat dayanamadı?? 9 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Herşeye atlarsa olacağı bu 8 3 Yanıtla
  • Halis Gülçek:
    Ahahahahaha alpi valla vurdun gol oldu 1 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
22:18 İsrail’in Lübnan’a düzenlediği siber saldırıya Türkiye’den ilk tepki geldi İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki geldi
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 01:10:05. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaraylılar bile alkışladı! Furkan Soyalp, Muslera'yı orta sahadan avladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement