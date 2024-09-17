Galatasaraylılar bile alkışladı! Furkan Soyalp, Muslera\'yı orta sahadan avladı

Spor

"Siz ölmüşsünüz hanımefendi"

Ekipler seferber oldu! Keçe fabrikasında korkutan yangın

Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı gerçek! 2 ay önce cezaevinden tahliye olmuş

Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi katil olarak onu seçmiş

Anne ve oğlunun ellerini bağlayıp soygun yaptılar

Şimşek\'ten istifa iddiaları için gündem yaratacak açıklama

Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı sahasında 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

ORTA SAHADAN ATTI

Gaziantep FK'da oyuna 79. dakikada giren Furkan Soyalp, 81. dakikada topu orta saha yuvarlağında kontrol etti. Muslera'nın önde olduğunu gören Furkan, orta sahadan yaptığı vuruşla kaleci Fernando Muslera'yı avladı. Galatasaray taraftarları Furkan Soyalp'ın orta sahadan attığı golü alkışladı.

İşte o gol;

Görüntü: beIN Sports