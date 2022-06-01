Galibiyet serileri Süper Lig'in kaderini belirledi

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu sona ererken, takımların galibiyet serileri sezon içerisinde önemli etken oldu. Trabzonspor 8 maçla bu alanda ön plana çıkarken, Fenerbahçe 7, Antalyaspor da 6 maç sahadan üst üste 3 puanla ayrılan ekipler oldu.

Süper Lig'de Trabzonspor 81 puanla şampiyonluğunu ilan ederken, sezonun ilk yarısında elde ettiği 8 maçlık galibiyet serisi liderliği almasını sağladı. Sezonun 2. yarısında 23-27. haftalar arası çıktığı 5 maçı da kazanan bordo-mavililer 38 maçlık maratonun sonunda mutlu sona ulaştı. Ligin ikinci yarısında çıkışa geçerek 14 maçlık yenilmezlik serisi yapan Fenerbahçe ise bu süre zarfında 7 maçlık galibiyet serisi yaşadı. Sarı-lacivertliler sezonu da 73 puanda tamamladı. Uzun süre ilk 2 yarışı veren Konyaspor ise ligin ilk yarısında (10-19. haftalar arası) 2 kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etti. Yeşil-beyazlılar ligin 2. yarısında yaşadığı puan kayıpları ile sezonu 68 puanda 3. sırada tamamladı.

Başakşehir'de Emre Belözoğlu etkisi

Sezona üst üste mağlubiyetlerle başlayan Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı maçlarda 9-13. haftalar arası üst üste 5 galibiyet sevinci yaşarken, ligin 2. yarısında da 4 maçlık bir seri elde etti.

Antalya'da Nuri Şahin dokunuşu

Ligin ikinci yarısında çıkışa geçerek sezonu 59 puanla 7. sırada tamamlayan Antalyaspor da en fazla galibiyet serisi yaşayan takımlardan biri oldu. Kırmızı-beyazlılar 28-33. haftalar arası 6 maçta sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kasımpaşa, tarihindeki en iyi dönemi yaşadı

Sezon içerisinde teknik direktör değişikliği yaşayan kulüplerden olan Kasımpaşa, 19-23. haftalar arası 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Lacivert-beyazlılar ligin ikinci yarısında da 4 maç üst üste rakiplerine üstünlük sağladı. Kasımpaşa'nın 53 puanla tamamladığı sezon, kulüp tarihinde en fazla puanı topladığı sezon oldu.

4 maç üst üste kazandılar

Sezon içerisinde inişli-çıkışlı grafik sergileyen Alanyaspor, son 4 maçını kazanarak ligi 64 puanda tamamladı ve Avrupa kupalarına katılma hakkını kıl payı kaçırdı.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşadığı sezonda 14-17. haftalar arası çıktığı lig maçlarından galip ayrıldı.

2021-2022 sezonunu 53 puanla 12. sırada tamamlayan Hatayspor ise 4 maç üst üste galibiyet alan takımlardan oldu. Bordo-beyazlılar ligin başında 4 maçlık bir seri yaşadı.

Lige veda eden ekiplerden biri olan Göztepe'nin ise 20. haftada başladığı galibiyet serisi 4 hafta sürdü. İzmir ekibi, ligin 2. yarısında ise üst üste mağlubiyetler yaşayarak küme düşmekten kurtulamadı.

Öte yandan Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Galatasaray, Gaziantep FK, Giresunspor ve Altay sezon içerisinde 3 maçlık galibiyet serisi yaşadı. - İSTANBUL