Galibiyet sonrası çılgına dönen teknik direktör yaşamını yitirdi

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Mısır 2. Lig takımlarından El Magd'ın teknik direktörü Adham El-Selhedar, 90+3'te gelen galibiyet golünün ardından yaşadığı sevinç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Adham El-Selhedar

GOL SEVİNCİ SIRASINDA BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Adham El-Selhedar, 90+3'te galen golün ardından takımının galip gelmesinde büyük sevinç yaşadı. Sevinç esnasında bir anda bilincini kaybedip bayıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Adham El-Selhedar kurtarılamadı. Yapılan açıklamaların ardından Adham El-Selhedar'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.