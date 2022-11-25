Gana'nın hocasından Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak sözler: Hakemler ona özel bir hediye verdi

2022 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gana'nın hocası Otto Addo, Ronaldo'yu hedef alan açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLER ONA ÖZEL BİR HEDİYE VERDİ"

Ronaldo'nun attığı penaltı golü hakkında konuşan Addo, "Ronaldo'yu üst üste 5. Dünya Kupası'nda gol attığı için tebrik ederim. Hakemler ona özel bir hediye verdi." ifadelerini kullandı.

"CESUR VE ŞANSLIYDIK"

Hakemi de eleştiren 47 yaşındaki hoca, "Bence hakem penaltı konusunda yanlış karar verdi. Ondan sonra her şey bizim için zorlaştı. Portekiz birinci sınıf bir takım. Ama cesur ve şanslıydık, neredeyse skoru 3-3 yapacaktık." dedi.