Gaziantep ALG Spor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep ALG Spor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

03.06.2022 13:21
Gaziantep ALG Spor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Gaziantep ALG Spor, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Beşiktaş ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep ALG Spor, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Beşiktaş ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Gaziantep ALG Spor, Pazar günü saat 17.00'da evinde oynayacağı rövanş müsabakasının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Teknik Direktör Hasan Vural yönetiminde Beşiktaş ile oynanacak ikinci maçın hazırlıklarına devam eden Gaziantep ALG Spor'da moraller üst seviyede. Vural, oyuncularını uyararak rehavete kapılmamalarını ve 2-0'lık galibiyeti unutarak Beşiktaş maçına tam konsantre olmalarını istedi. Öte yandan sarı-grili takım, Batur Sahası'nda oynayacağı maçta taraftarlarından da büyük destek bekliyor.

"TÜM TARAFTARLARI BEKLİYORUZ"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, ilk maçın verdiği 2-0'lık avantajı iyi kullanarak kendi evlerinde taraftarlarının da desteğiyle iyi sonuç alarak finale çıkmak istediklerini belirterek, "Biz şampiyonluğa inandık ve sezon başından bu yana bu hedef doğrultusunda ilerledik. Şampiyonluk için son iki maç. İlk maçta Beşiktaş gibi güçlü rakibimiz karşısında hem de deplasmanda iyi sonuç aldık, şimdi sıra Pazar günü evimizde oynayacağımız rövanş maçını da kazanarak finale çıkabilmek. Tüm taraftarlarımızı Batur Sahasına bekliyorum. Sahada boş yer kalmasın, inşallah taraftarlarımızın da desteğiyle evimizde de Beşiktaş'ı yenip finale çıkan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

(İHA)

YORUMLAR
500
Bedre Plajı yaz sezonu için hazırlanıyor Bedre Plajı yaz sezonu için hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep ALG Spor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:41:27. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep ALG Spor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement