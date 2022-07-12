Leyton Hammonds Gaziantep Basketbol'da - Son Dakika
Üye Girişi

Leyton Hammonds Gaziantep Basketbol'da

12.07.2022 12:50
Leyton Hammonds Gaziantep Basketbol'da

Gaziantep Basketbol, 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı uzun forvet Leyton Hammonds'ı bir yıllığına kadrosuna kattı.

Gaziantep Basketbol, 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı uzun forvet Leyton Hammonds'ı bir yıllığına kadrosuna kattı.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, son olarak Japonya'nın Yokohama B-Corsairs takımında forma giyen 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı 2,03'lük uzun forvet Leyton Hammonds'ı bir yıllığına kadrosuna kattı.

Konu ile ilgili Gaziantep Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Takımımız, Birleşik Amerikalı uzun forvet Leyton Hammonds (2.03, 1994) ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. 2020-2021 sezonunda Rusya VTB Ligi takımlarından BC Enisey Krasnoyarsk takımında oynayan Hammonds, burada 19 maça çıkmış ortalama 14.0 sayı, 4.8 ribaund, 1.4 asist istatistikliklerine ulaşmıştır. Daha sonra 2021-2022 sezonunda Japonya'nın Yokohama B-Corsairs takımıyla 55 maça çıkan Leyton, ortalama 24.7 dakika süre almış 12.9 sayı, 4.9 ribaund, 1.1 asist istatistiği ile sezonu tamamlamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
GAZİANTEP - Zeugma Mozaik Müzesi'nde bayram yoğunluğu GAZİANTEP - Zeugma Mozaik Müzesi'nde bayram yoğunluğu
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leyton Hammonds Gaziantep Basketbol'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:27 Türkiye'nin diplomaside tarih yazıyor! Dünyanın gözü tahıl koridoru için İstanbul'a çevrildi
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İbrahim Reis'i İran'da buluşacak! Masada kritik konular var
13:00 Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu
12:57 Dünyanın en ölümcül köpekbalığı Mako, Akdeniz'e giriş yaptı! En son Barcelona kıyılarında görülen köpekbalığı panik yarattı
12:50 Guardiola'yı bisiklet sürerken yakalayan adamın tavrı tecrübeli hocanın tepkisini çekti! İspanyol çalıştırıcının mutsuz hali kameralara yansıdı
12:35 Dağ aslanı kurt kapanına düşerse... Nefes kesen mücadele hayran bıraktı
12:23 Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
12:18 Acı dolu günler... "Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı
12:02 Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 13:55:05. #1.11#
SON DAKİKA: Leyton Hammonds Gaziantep Basketbol'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement