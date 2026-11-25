Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un yeni başantrenörü Şemsettin Baş, sistemi yeniden kurduklarını ve şampiyonluğa odaklandıklarını söyledi.

Şemsettin Baş, AA muhabirine, göreve geldiğinde takımın belli bir kaliteye sahip olduğunu ancak oyun düzeninde ve takım uyumunda sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Baş, "Biz hem biraz sistemi değiştirdik hem de takımı ön plana çıkarmaya çalıştık çünkü takım olmazsa olmaz. Çocuklar da iyi reaksiyon verdi ama daha da iyi olmaları için çalışmalarımız devam ediyor. Sezon sonu şampiyon olmak istiyorsak bu yeterli değil." dedi.

Takımın alt sıralardan yukarı çıkmasında kazanma alışkanlığının etkili olduğunu vurgulayan Baş, şöyle devam etti:

"Bizim prensiplerimizden bir tanesi az sayı yemek, iyi müdafaa yapmak ve savaşmak. Özellikle 79 küsur sayı yerken şu anda 70'in altına indirdik. 10 sayının üzerinde daha az yemeye başladık. O çok önemli. Hücumumuz bence hala oturmadı. Attığımız sayı fazla değişmedi. Son hafta düşük skor attık ama çok da az yedik. Belki de bu senenin en az sayı yiyen takımı olduk diyebilirim. Hem hücumda hem de savunmada sistemin oturması için biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum."

"Bu sene tek hedef var, şampiyon olmak"

Baş, sezon hedefleriyle ilgili, "Sezonun tek bir hedefi var. Kupayı kaldırmak, şampiyon olmak. Geçen sene de biz bunu çok istiyorduk ama bu seneki kadar hedef büyük değildi. Bu sene tek hedef var, şampiyon olmak. İnşallah da onu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara Kamil Ocak Spor Salonu'nu doldurmaları çağrısında bulunan Baş, "Bütün taraftarımızı bekliyoruz. Taraftar bence hala geçen seneki seviyede değil, daha da doldurması lazım. Bu çocuklar bunu hak ediyor. Bu sene şampiyonluk yolunda onlarsız olmayacağını gördük. Taraftar burada salonu doldurursa çok daha itici güç olacağına inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.