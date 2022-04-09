Gaziantep Basketbol'da hedef play-off - Son Dakika
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Gaziantep Basketbol'da hedef play-off

09.04.2022 11:08
Gaziantep Basketbol'da hedef play-off

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki son 4 maçını kazanan Gaziantep Basketbol, sezon sonunda play-off hattında kalmak istiyor.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki son 4 maçını kazanan Gaziantep Basketbol, sezon sonunda play-off hattında kalmak istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan haftalarda oynadığı 26 maçta 17 galibiyet alarak 43 puanla topladı.

Puan cetvelinde 3. sırada bulunan Gaziantep temsilcisi, ligin son 4 maçını kazanıp play-off'a üst sıralardan girmek istiyor.

Başantrenör Tutku Açık, AA muhabirine, takımın içinde bulunduğu sıralamadan ve aldığı puanlardan mutlu olduğunu söyledi.

"Hedefimiz daha ileriye gitmek"

Ligin son maçına kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Açık, şunları kaydetti:

"Şuan ligde bulunduğumuz konumdan çok memnunum. Hedefimiz daha ileriye gitmek. Önümüzde 4 maçımız var. Bütün fikstür zor ama son maçlar her zaman daha zor oluyor. Şimdi Aliağa Petkispor ile başlayacak bir serüvenimiz var. Bahçeşehir Koleji deplasmanına gideceğiz. Bu ligin çok üstünde kurulmuş bir kadroya karşı oynayacağız. Sonra Anadolu Efes ile evimizde oynayacağız. Zaten Efes'i anlatmaya gerek yok. Ligin son haftasında ise en formda takımların biri olan Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacağız. Zor ama kazana kazana, tek tek düşünüp mücadele ederek gideceğiz. Hepsini kazanmaya çalışacağız. Yakaladığımız bir seri var ve onu devam ettirmek istiyoruz."

Haciyeva: "Play-off'a en üst sıradan girmek istiyoruz"

Takım kaptanı Orhan Haciyeva da her maçı ayrı analiz edip ona göre oynadıklarını aktardı.

Takım içinde güzel olumlu bir havanın olduğunu ve bu durumun oyuna da yansıdığını belirten Haciyeva, şöyle devam etti:

"Son 1 haftada 3 galibiyet aldık. Çok önemli takımları yendik. Biz hedefe maç maç bakıyoruz. Hedefimiz her maçı kazanmak. Kalan maçları kazanıp play-off'a en üst sıradan girmek ve saha avantajını almak istiyoruz. Gerçekten bunu kendi aramızda konuşuyoruz, tarihimizde ilk defa yarı final oynamak istiyoruz. Onun için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz."

Gaziantep Basketbol, ligin 27. haftasında yarın evinde Aliağa Petkimspor'u ağırlayacak.

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Kaynak: AA

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