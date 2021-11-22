Stat: Medical Park
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Süleyman Özay
Trabzonspor: Arda Akbulut, Dorukhan Toköz (Dk. 87 Serkan Asan), Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Berat Özdemir (Dk. 81 Peres), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 81 Yusuf Sarı), Djaniny, Nwakaeme (Dk. 87 Yunus Mallı), Cornelius (Dk. 69 Denswil)
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Sagal), Caulker, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca (Dk. 57 Mendyl), Doğan Erdoğan (Dk. 72 Yusuf Türk), Recep Niyaz (Dk. 81 Furkan Soyalp), Kitsiou, Maxim, Dicko (Dk. 73 Merkel)
Goller: Dk. 19 Abdülkadir Ömür, Dk. 42 Djaniny, Dk. 45 Cornelius (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Dicko, Dk. 23 Ertuğrul Ersoy, Dk. 45 Maxim, Dk. 75 Djilobodji (Gaziantep FK)
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yıi 3-0 yendi.
60. dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Nwakaeme'nin sert şutunda, kaleci Günay Güvenç tehlikeyi önledi.
62. dakikada Kitsiou'nun ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Arda Akbulut'u geçen top direğe çarparak auta çıktı.
64. dakikada Doğan Erdoğan'ın ortasında son olarak yakın mesafeden Ertuğrul Ersoy'un dokunduğu top, yan direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
76. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Djaniny'in kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Günay, tehlikeyi uzaklaştırdı.
90. dakikada Maxim'in soldan kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta çıktı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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