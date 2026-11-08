Gaziantep FK, 8 lig maçında 4 puan toplayıp Orhan Ak ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Gaziantep FK, 8 lig maçında 4 puan toplayıp Orhan Ak ile yollarını ayırdı

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Gaziantep FK'de 4 Eylül 2026'da göreve başlayan teknik direktör Orhan Ak, 7 Kasım'da karşılıklı anlaşmayla ayrıldı. 64 günlük görev süresinde 8 lig maçına çıkan Ak yönetiminde takım 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 4 puan topladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 64 günlük görev süresinde 8 lig maçına çıkan teknik direktör Orhan Ak, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan Gaziantep FK, ilk 3 haftada 4 puan toplamasının ardından Rumen teknik adamla yollarını ayırdı.

Gaziantep temsilcisiyle 4 Eylül 2026'da sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Orhan Ak, 7 Kasım'da kulüple karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı.

Tek galibiyetini ilk maçında aldı

Orhan Ak, Gaziantep FK'nin başındaki ilk maçında deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup ederek görevine galibiyetle başladı.

Sonraki hafta sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, ardından Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, İstanbul Başakşehir'e 2-1, Erzurumspor FK'ye 3-1 ve Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Gaziantep FK, üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı.

47 yaşındaki teknik adam, kırmızı-siyahlı ekiple çıktığı 8 lig maçında yalnızca 4 puan toplayarak maç başına 0,50 puan ortalaması elde etti.

Son 7 maçta yalnızca 2 gol attı

Gaziantep FK, Orhan Ak yönetiminde çıktığı lig maçlarında hücum performansıyla da beklentilerin uzağında kaldı.

İlk karşılaşmada Göztepe filelerini 4 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, sonraki 7 lig maçında yalnızca 2 gol atabildi.

Ak yönetimindeki 8 lig maçının 5'inde gol sevinci yaşayamayan Gaziantep temsilcisi, bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde 16 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı ekip, söz konusu karşılaşmaların yalnızca birinde kalesini gole kapatabildi.

Kaynak: AA
Gaziantep FKOrhan AkGüncelEylülSporSon Dakika

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