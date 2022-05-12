Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

12.05.2022 13:11
Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren idmanda oyuncular, ısınma ve yenileme çalışmalarının ardından gruplar halinde aerobik egzersizleri yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

YORUMLAR
500
Boluspor'un olağan genel kurul tarihi belli oldu Boluspor'un olağan genel kurul tarihi belli oldu Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK, Spor Toto, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


Son Dakika
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 19:58:37. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement