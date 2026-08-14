Gaziantep FK, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanını tamamladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezonun ilk haftasında yarın karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalar ile son buldu.
Bu arada kırmızı siyahlı ekibin yeni transferi Halil Dervişoğlu, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Kaynak: AA
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