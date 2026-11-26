Gaziantep FK, Amed Sportif maçı hazırlığını 1 saat 20 dakikalık antrenmanla sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Volkan Demirel yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü; kırmızı siyahlı ekip yarınki antrenmanın ardından kampa girecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Kaynak: AA
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