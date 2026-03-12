Gaziantep FK Antalya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep FK Antalya'da

12.03.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 25 karşılaşmada 7 galibiyet, 9'ar beraberlik ve mağlubiyeti olan kırmızı-siyahlı ekip, 30 puanla 10. sırada yer alıyor.

Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Salem Mbakata ve Denis Draguş ile kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç, bu maçta forma giyemeyecek.

Kart ceza sınırında bulunan Christopher Lungoyi, Melih Kabasakal, Arda Kızıldağ ve Nazım Sangare, bu maçta kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Gaziantep FK'nin galibiyeti daha fazla

Gaziantep FK, ligde daha önce 13 kez karşılaştığı rakibine karşı 5 kez galibiyete ulaşan taraf oldu.

Söz konusu müsabakaların 2'sini kaybeden Gaziantep FK, rakibiyle 6 kez de berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 16 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, kalesinde 9 gol gördü.

Gaziantep ekibi ayrıca Antalya temsilcisiyle yaptığı son 3 lig maçını da kaybetmedi ve 7 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Antalyaspor, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK Antalya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı

12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:06:22. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK Antalya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.