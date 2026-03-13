Gaziantep FK, Antalyaspor\'u 4-1 Yendi

Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Gürcan Hasova, Erkan Akbulut, Ali Can Alp
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 80 Abdülkadir Ömür), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Ceesay (Dk. 63 Ramzi Safuri), Ballet, Soner Dikmen, Saric (Dk. 85 Erdoğan Yeşilyurt), Storm (Dk. 63 Doğukan Sinik), Van de Streek
Gaziantep FK: Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Kozlowski (Dk. 87 Sorescu), Ogün Özçiçek (Dk. 75 Gidado), Gassama, Lungoyi (Dk. Yusuf Kabadayı), Maxim (Dk. 80 Camara), Bayo
Goller: Dk. 59 ve 76 Bayo, Dk. 65 Kozlowski, Dk. 82 Camara (Gaziantep FK), Dk. 90+3 Ramzi Safuri (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Saric, Dk. 49 Ballet, Dk. 74 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 7 Arda Kızıldağ, Dk. 34 Kozlowski, Dk. 45+4 Lungoyi, Dk. 46 Nazım Sangare (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yendi.
59. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan korneri kullanan Maxim'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Kozlowski'nin şutunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bayo'nun şutunda top ağlara gitti: 0-1.
65. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in sol kanattan kullandığı kornerde Antalya savunması topu uzaklaştırdı. Ogün Özçiçek, ceza sahası dışından havalandırdığı meşin yuvarlağı, Abena kafayla indirdi. Arka direk önündeki Kozlowski'nin şutunda top filelerle buluştu: 0-2.
76. dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Kaleci Burak Bozan'ın kullandığı serbest vuruşta Hüseyin Türkmen'in karşılayamadığı topu takip eden Bayo, ceza sahasına girip kaleci Julian'ı çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.
82. dakikada Gaziantep FK farkı 4'e çıkardı. Bayo'nun ceza alanı sol çaprazdan pasında Camara, kaleci Julian'ın solundan topu filelere yolladı: 0-4.
90+3. dakikada Antalyaspor farkı 3'e indirdi. Van de Streek'in pasında Ramzi Safuri'nin ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.
Müsabakayı, Gaziantep temsilcisi 4-1 kazandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?