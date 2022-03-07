Gaziantep FK-Hatayspor maçının ardından - Son Dakika
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Gaziantep FK-Hatayspor maçının ardından

07.03.2022 23:14

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, güzel bir maç olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, güzel bir maç olduğunu söyledi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sözlerine tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.

Her iki takım için de güzel bir maç olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Sürekli heyecan dolu bir maçtı. Her iki takım da sürekli galibiyet arayışındaydı. Maçın hakkı böyle bittiği gibiydi. Maçta sürekli pozisyonlar oldu. Kaleciler iyi kurtarışlar yaptı. Tüm oyuncularıma iyi mücadele için teşekkür ederim."

Gaziantep FK-Hatayspor maçının ardından
Gaziantep FK-Hatayspor maçının ardından
Gaziantep FK-Hatayspor maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK-Hatayspor maçının ardından - Son Dakika


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