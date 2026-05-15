Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmalarının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan Yeni Bulgu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Yeni Keşif Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Engelliler Haftası kapsamında, antrenmanı ziyaret etti.