Üye Girişi
Gaziantep FK, Bursaspor karşısında ilk galibiyetini arıyor - Son Dakika

Gaziantep FK, Bursaspor karşısında ilk galibiyetini arıyor

29.12.2021 11:08
Gaziantep FK, Bursaspor karşısında ilk galibiyetini arıyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda konuk edeceği Bursaspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek olan Gaziantep Futbol Kulübü, Bursaspor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda konuk edeceği Bursaspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek olan Gaziantep Futbol Kulübü, Bursaspor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Bursaspor ile daha önce 2 kez karşı karşıya gelen Gaziantep FK, her iki maçtan da yenik ayrılmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna adını yazdıracak takımların belli olacağı karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Perşembe günü Gaziantep Kalyon Stadyumunda Gaziantep FK ve Bursaspor karşı karşıya gelecek ve her iki takımda son 16 turuna adını yazdırmaya çalışacak. Süper Lig'in önemli ekiplerinden olan Gaziantep Futbol Kulübü, eski adı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor iken Bursaspor ile 2005-2006 sezonunda 2 kez karşı karşıya gelmiş ve her iki maçtan da yenik ayrılmıştı.

Gaziantep FK ilk galibiyetini almaya çalışacak

2005-2006 sezonunda Bursaspor ile 2 kez karşı karşıya gelen Gaziantep FK, 1-2 ve 3-0'lık skorlarla maçlardan yenik olarak ayrılmıştı. Gaziantep ekibi, Türkiye Kupası karşılaşmasında evinde konuk edeceği Bursaspor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Perşembe günü saat 18.30 oynanacak olan maçta Ümit Öztürk düdük çalacak.

Antrenmanlara hız kesmeden devam ediliyor

Bursaspor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak olan Gaziantep ekibi, maç hazırlıklarına da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde, antrenman yapan kırmızı-siyahlılar; yaklaşık 1 saat 10 dakika süren antrenmanda ısınma, 5'e 2 pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yaptı. Öte yandan Gaziantep ekibi bugün yapılacak antrenmanın ardından kampa girecek. - GAZİANTEP

Gaziantep FK, Bursaspor karşısında ilk galibiyetini arıyor
Gaziantep FK, Bursaspor karşısında ilk galibiyetini arıyor
Gaziantep FK, Bursaspor karşısında ilk galibiyetini arıyor

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Bursaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Bursaspor karşısında ilk galibiyetini arıyor - Son Dakika Spor


Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:12
Okçu balığının görüntüleri, izleyenleri hayran bıraktı Okçu balığının görüntüleri, izleyenleri hayran bıraktı         
11:10
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Eminönü'nde korkutan kaza! Tramvayın altında sıkıştı, ekipler seferber oldu Eminönü'nde korkutan kaza! Tramvayın altında sıkıştı, ekipler seferber oldu         
09:31
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10

Son Dakika Haberleri
11:11 Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor
11:10 Okçu balığının görüntüleri, izleyenleri hayran bıraktı
11:09 Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı
11:01 Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor
10:58 Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak
10:52 Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim
10:46 Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır
10:44 Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı
10:37 Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 6-7 büyüklüğündeki depremler şaşırtıcı olmaz
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 11:17:35. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Bursaspor karşısında ilk galibiyetini arıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement