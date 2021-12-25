Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Rize'ye hareket etti.
Kaynak: AA
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