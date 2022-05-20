Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonun son karşılaşmasını kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Ligin son maçında kaybettik. Kazanç olarak Emirhan ve Efecan gibi iki önemli oyuncu kazandık. Gelecek sezonun planlamasını yaptık biz zaten. İnşallah o bir an önce uygulanır. İnşallah Rizespor layık olduğu Süper Lig'e geri döner."

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçının ardından

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut:

"Galibiyet uzun bir aradan sonra iyi geldi"

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son maçlarından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının gösterdiği performans ve istekten memnun olduğunu söyledi.

İç sahada 40 puan topladıklarını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

"Ligin son maçını oynadık. Galibiyetle kapattığımız için mutluyuz. Gösterilen performans, istek ve arzu güzeldi. Galibiyet uzun bir aradan sonra iyi geldi. Ligimizde bu sezon evimizde 40 puan topladık. Maalesef bunu deplasmanda gösteremedik. Hatalarımı görerek, seneye inşallah bu hataları yapmayız. Herkesin bu hatalardan ders çıkarması lazım. Bunları kendi içimizde eksisiyle artısıyla konuşacağız. Rizespor'a geçmiş olsun diyorum. 19 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız."