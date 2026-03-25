Gaziantep FK Corendon Alanyaspor\'a Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz'ın UEFA Pro Lisans Kursu'nda olmasından dolayı yardımcı antrenörlerin yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Nihad Mujakic ve Myenty Abena katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.