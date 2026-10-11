Gaziantep FK, Çorum FK ile oynadığı Süper Lig maçının ilk 20 dakikasını 0-0 geçti

Gaziantep FK, Çorum FK ile oynadığı Süper Lig maçının ilk 20 dakikasını 0-0 geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan müsabakada Gaziantep FK, Çorum FK'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası gol olmadan 0-0 eşitlikle geçildi, karşılaşmada henüz skor açılmadı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, Çorum FK'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.
Kaynak: İHA
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