Gaziantep FK'dan Nokta Atışı Transfer Stratejisi - Son Dakika
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Gaziantep FK'dan Nokta Atışı Transfer Stratejisi

04.07.2025 11:33
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Başkan Yılmaz, yeni sezon için nokta atışı transfer hedeflediklerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, yapacakları nokta atışı transferlerle yeni sezonda etkili olmak istediklerini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, Anadolu kulüpleri başta olmak üzere şu anda futbol camiasında bütün kulüplerin ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını, buna rağmen şehre ve takıma yakışacak şekilde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Şehrin dinamikleri ve yeni yönetimle birlikte kenetlendiklerini dile getiren Yılmaz, "Geçen yıla göre yollarımızı ayırdığımız ve yeni renklerimize bağlayacağımız oyuncularımız var. Burada özellikle 5 tane nokta atışı dediğimiz oyuncu ile ilgileniyoruz. Ligde direkt oynayıp takıma katkı sağlayacak oyuncular için ince eleyip sık dokuyoruz." dedi.

Sol bekte Mustafa Eskihellaç'ın Trabzonspor'a gitmesi, Saborit'in de sezon içinde sakatlanmasından dolayı o bölgede eksiklik yaşadıklarını söyleyen Yılmaz, defansa Myenty Abena'yı aldıklarını, sol bek, orta saha, sol açık, bir de forvet alarak kilit transferleri tamamlayacaklarını ifade etti.

Takım, İsmet Taşdemir'e emanet

Yılmaz, ekip olmanın önemine değinerek, teknik direktör İsmet Taşdemir ile anlaşma süreçlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Buraya toparlayabileceğine inandığımız İsmet hoca ile diyaloğa geçtik. İnşallah başarılı olacağına inanıyoruz. Hocamızın Birinci Lig'de 3-4 şampiyonluğu ve uzun süre Bodrumspor ile çalışması bizi biraz daha etkiledi. Her ne olursa olsun kişilik ve işini severek yapmak çok önemli, bu yüzden İsmet hocada karar kıldık. Hoca ile sözleşmemizi yaptık."

Hedef; mücadele eden takım oluşturmak

Ligde, önceki sezonlara göre biraz daha yol kat etmiş ve avantajlı durumda olduklarını hatırlatan Yılmaz, geçen sezon takımın baştan aşağı yenilendiğini, bu sezon ise takımın ilk 11'inin hazır olduğunu vurguladı.

Yılmaz, futbolda herkesin finale baktığını, geçen sezon yaşanan bazı durumların kendilerini üzdüğünü ama Türk hakemlerine ve federasyona güvendiklerini söyleyerek, şunları aktardı:

"Gönül ister ki çok iyi oyuncular getirelim ama bu iş bütçe işi, çok iyi oyuncularla çok iyi oyun ortaya koyamazsınız. Biz maaşını gününde yatırıp onları mutlu edip bir aile ortamında oynamak istiyoruz. Bizi izleyenlere iyi bir sezon geçirtmek için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Bizim başarısız olma lüksümüz yok, iyi ve mücadele eden, fizik gücü yüksek oyunculara ihtiyacımız var."

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK'dan Nokta Atışı Transfer Stratejisi - Son Dakika

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